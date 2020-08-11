Российский перевозчик запускает поезда из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону

Российская «Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» с 11 августа запускает новые железнодорожные маршруты из Крыма, которые свяжут Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону.

«Двухгруппные поезда из Симферополя будут курсировать раз в три дня и следовать в разные пункты назначения под одним номером поезда до станции Разъезд 9 км. Далее каждая из групп вагонов следует самостоятельно и имеет свой номер в графике движения поездов», – цитирует перевозчика агентство «Интерфакс».

Сообщается, что первый состав двухгруппного поезда «Таврия» N315/316 Симферополь – Адлер отправится 11 августа в 19:10 с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Адлер на следующий день в 16:42, в Ростов-на-Дону - в 11:56.

Поезд проследует через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Время в пути – 19 часов.

Поезд Симферополь – Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская, общее время в пути составит 15 часов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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