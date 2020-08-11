Российские военные у берегов Крыма учились уничтожать авианосцы

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Военнослужащие береговых ракетных противокорабельных комплексов (БРК) «Бастион» Черноморского флота выполнили задачи по обнаружению и уничтожению авианосной ударной корабельной группы условного противника.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Личный состав расчетов БРК «Бастион» обнаружил авианесущую ударную корабельную группу условного противника, в кратчайшее время привели комплекс в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (путем выполнения электронных пусков) уничтожил противника до взлета палубной авиации», – говорится в сообщении.

Боевые расчеты БРК «Бастион» отработали задачи по совершению марша в позиционный район, смене района с развертыванием дежурства в новом районе дислокации и нанесении ракетного удара по отряду кораблей условного противника в ходе внезапного учения.

Учение проводится в рамках командно-штабного учения по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, также проверяется организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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