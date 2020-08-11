Ремонт одной из улиц Симферополя затянется из-за обнаружения подземных источников

Подрядчик ремонта дороги по улице Щаденко в Симферополе, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), во время выполнения работ обнаружил подземные источники.

Ремонт улицы будет перенесен, сообщила заместитель главы администрации крымской столицы Вероника Глоба по итогам совместного выезда с министром транспорта Крыма Сергеем Карповым на объекты БКАД.

«Ремонт проезда к кладбищу Абдал и улицы Парковая уже окончен. По улицам Школьная, Белая, Ухтомского, Мичурина, Буденного, Суходольная, Ворошилова (Битакская), Автомагистральная, Промышленная, переулку Народный работы ведутся в штатном режиме, – отметила Глоба. – Ремонт улицы Щаденко будет перенесен на более поздний срок в связи с необходимостью уточнения видов и объемов работ по причине выявления подрядной организацией на участке подземных источников – родников».

Карпов в свою очередь поручил подрядчикам ускорить работы на объектах.

«Необходимо проработать вопрос выхода строителей в две смены с целью скорейшего приведения объектов ремонта в нормативное состояние, – сказал Карпов. – Даны рекомендации по повышению темпа работ, сокращению времени ремонта дорожного покрытия. В сторону увеличения количества скорректирован список объектов, на которых в ближайшее время начнутся ремонтные работы. Также подкорректированы некоторые технические решения».

Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году в рамках БКАД отремонтируют более 200 км дорог.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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