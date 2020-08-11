Ремонт дороги в Севастополе обернулся прорывом канализации

Также рабочие повредили трубы водопровода, но оперативно устранили поломку.

В Севастополе в ходе капитального ремонта улицы Авдеева были повреждены трубы водопровода и канализации. Об этом сообщили местные жители, отметив, что подобные инциденты уже происходили ранее.

«Трубы водопровода экскаваторы рвут уже по второму разу. Сначала экскаватор и работники Горгаза меняли газовые трубы и порвали водопровод почти всем домам по улице. Жители меняли все за свой счет», – написала горожанка в группе «Черный список Севастополь» социальной сети «Вконтакте».

Последствия нынешней аварии были оперативно ликвидированы силами подрядной организации, рассказал начальник участка Акоп Андреасян.

«Вчера вечером это произошло – сегодня утром мы все полностью установили. Но опять же, это не по нашей вине», – отметил представитель ООО «Капитал Строй», выполняющего капитальный ремонт улицы.

По его словам, трубы на данном участке были проложены давно и на небольшой глубине. Кроме того, представитель подрядной организации посетовал на качество имеющегося проекта, отметив, что выглядит он так, будто был составлен без выезда проектировщиков на место.

«За свою достаточную рабочую историю, я в первый раз сталкиваюсь с таким проектом, если честно», – подчеркнул Акоп Андреасян.

Отметим, что это не первый случай, когда благоустройство улицы оборачивает для ее жителей проблемами. Так, в октябре прошлого года из-за буровых работ для установки опор освещения, выполненных без представителя газопоставляющей компании, 162 многоквартирных дома на 20 улицах в центре города остались без газа.

Газоснабжение было восстановлено вечером того же дня, врио губернатора принес извинения горожанам за аварийное отключение, а компанию, занимавшуюся капитальным ремонтом улицы Советской, обязали выплатить более миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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