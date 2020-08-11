Развожаев призвал севастопольцев смириться с узакониванием самостроев

Врио губернатора хочет сделать покупателей нелегального жилья полноценными жителями города.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что будет лично участвовать в решении вопросов о вводе в эксплуатацию недостроев и узакониванию самостроев, для чего при правительстве города создана специальная рабочая группа.

В первом случае, пояснил Развожаев, есть дома, единственная проблема которых — ими никто не занимался. Таких в городе — «около ста домов», уточнил он.

«То есть дома построены, люди в них живут, но никакого движения не происходит. Потому что, как за глухой стеной, сидят ответственные ведомства, никто никаких решений не принимает, — сказал Развожаев, выступая в эфире правительственного канала «СТВ». — Где-то 50% (не введенных в эксплуатацию домов — прим.) мы сможем сделать без дополнительного финансирования. (И есть такие не введенные в эксплуатацию дома — прим) — там, где для приведения дома в соответствие нормам безопасности, для ввода (в эксплуатацию — прим.) необходимы дополнительные инвестиции. Но там уже часто нет уже никаких застройщиков — они преспокойно бросили эти дома, забрав деньги, и уехали в соседнее государство, а люди остались в этих квартирах с недостроенными вещами. там потребуются деньги, поэтому мы сейчас ведем работу, чтобы такого рода дома мы могли рассматривать в рамках поддержки, которая оказывается обманутым дольщикам. Мы проговариваем, как создать такой инструмент, чтобы получить бюджетное финансирование».

Во втором случае речь идет о домах, появившихся с нарушением закона. В частности, на участках для индивидуального частного строительства возведены многоквартирные дома. Врио губернатора привел соответствующий пример по адресу: улица Стрелецкая, 8. Этот дом легализовывается при участии Михаила Развожаева, подписавший распоряжение правительства Севастополя об изменении вида разрешенного использования участка, на котором построен самострой, — с ИЖС на многоквартирную застройку.

«Застройщик выполнил обязательство: добавил еще земельный участок, то есть (общая — прим.) площадь (всего - прим.) земельного участка расширилась. В связи с этим он (самострой — прим.) стал подходить под строительные нормативы, так что можно ввести его как МКД», — врио губернатора раскрыл некоторые детали схемы узаконивания самостроя, в отношении которого вынесены решения о сносе в рамках ранее инициированных правительством Севастополя судебных процессов.

Михаил Развожаев признался, что после того, как горожане узнали об этой истории, они ему написали: как же быть, когда посреди нормального частного сектора на участках для ИЖС построены МКД, ведь люди, которые хотели жить в своем доме, теперь вынуждены соседствовать с многоквартирными домами?! Развожаев подчеркнул — севастопольцам «можно смириться и с этим придется смириться», потому что самострои уже заселены.

«Люди уже живут, они заплатили деньги. Они добропорядочные покупатели, которые понимали, что они не совсем многоквартирный дом покупают», — сказал врио губернатора.

Он добавил, что его задача — максимально разобраться с домами, «которые у нас по пять, семь, десять лет стоят, с украинских времен стоят».

«Они построены, в них проданы квартиры, но люди не могут получить право на это жилье, не могут осуществить никаких юридически значимых действий, не могут прописаться, не могут стать полноценными севастопольцами, — отметил Михаил Развожаев. — Думаю, до конца года все эти вопросы сможем решить. Это осознанное желание легализовать (жилье — прим.) и помочь тем людям, которые вложили свои деньги в квартиру, стать полноценными владельцами собственности со всеми вытекающими из этого правами».

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Общественные туалеты впишут в исторический центр Севастополя. Врио губернатора Развожаев пообещал решение проблемы нужников для жителей и гостей города.

В Крыму могут принудительно ограничивать потребление электроэнергии. Специалисты будут проверять соответствие договорной и фактической потребляемой мощности в связи с резким увеличением нагрузки на энергосистему.

Симферополь хотят напоить из родников. Дефицит воды, который в 2020 году в Крыму сильнее всего ударил по центральным районам и столице республики, можно частично восполнить, если забирать воду из родников, которые находятся в районе Симферополя.

Качество мобильной связи в Крыму обещают улучшить в течение года. Как сообщил руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, завершается подготовка документов, необходимых для развития систем связи