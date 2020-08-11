Пятнадцатилетний подросток в Симферополе сломал челюсть сверстнику

Подросток из Симферополя сломал челюсть парню, защищая своего малолетнего друга, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, в местное отделение полиции обратился врач детской клинической больницы и сообщил о 15-летнем подростке с двухсторонним переломом нижней челюсти. По заключению врача, такие телесные повреждения классифицируются как травмы средней степени тяжести.

Полицейские по подозрению в избиении задержали сверстника потерпевшего.

«Выяснилось, что подозреваемому пожаловался его малолетний друг, что якобы какой-то парень оскорбил его маму. Недолго думая, «защитник» подошел к указанному парню и ударил его в лицо кулаком», - говорится в сообщении.

В настоящий момент парня отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Против него возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подростку грозит до трех лет лишения свободы.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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