Прогноз погоды в Крыму на вторник 11 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 11 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность в восточных районах (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (Высокая пожарная опасность 4 класс), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью около 18 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 63 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью около 23 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 68 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью около 23 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 72 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 70 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 74 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 31, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 76 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 67 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью около 18 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 69 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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