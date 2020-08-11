«Пришли титушки»: обсуждение инвестпроекта «Парк Забава» в Евпатории закончилось скандалом

Общественное обсуждение инвестиционного проекта «Парк Забава» по благоустройству парка им. Фрунзе в Евпатории прошло накануне в помещении местной школы искусств и закончилось скандалом.

Как рассказал депутат Государственного совета Республики Крым Сергей Ерхан, обсуждение проводилось в закрытом помещении, допуск в которое осуществляла «группа лиц спортивного телосложения».

«Такого беспредела и цинизма со стороны городских властей Евпатория еще не видела, – заявил агентству депутат. – По сути эти обсуждения были беспрецедентными в самом плохом смысле слова – прибывших на обсуждения людей не впускали в зал, была выставлена какая-то охрана из молодых накачанных парней. После этого в зал запустили всех, кто смог поместиться в зале, а остальным пришлось уйти, что-то обсуждали, за конкретные вопросы не голосовали, подсчет голосов не вели. Руки подняли половина зала, но кто были эти люди? Те, кто зарегистрировался, или те 200-300 человек, кого просто запустили в зал без регистрации. Являются ли они вообще евпаторийцами? Если это не так, то пусть (глава администрации Евпатории) Роман Тихончук покажет протокол подсчета голосов».

Он также напомнил, что в республике действует указ главы Крыма Сергея Аксенова о запрете на проведение массовых мероприятий.

Зампред крымской общественной организации «Комитет по противодействию коррупции в органах государственной власти» Николай Колесник назвал прошедшее собрание «фарсом» и выразил мнение, что в эту историю должны вмешаться компетентные органы.

«Когда я выступал и пытался объяснить причину нецелесообразности и даже вреда для города обсуждаемого инвестиционного проекта, меня перебивали, захлопывали и кричали какие-то «качки». А глава администрации сидел и никому замечаний не делал, видимо, его это устраивало. Я лично вручил Тихончуку обращение с 802 подписями реальных евпаторийцев, которые категорически против инвестпроекта по созданию парка аттракционов в парке имени Фрунзе», – рассказал Колесников.

Также оба собеседника агентства обратили внимание на факты несоблюдения противоэпидемических требований во время собрания – по их словам, большинство присутствующих, включая главу администрации города Романа Тихончука, находились в закрытом помещении без масок.

Депутат Евпаторийского городского совета Оксана Таранина разместила на своей странице в социальной сети Facebook фотоотчет о прошедшем общественном обсуждении и также негативно высказалась о мероприятии.

«Таких публичных обсуждений еще не было! На входе в музыкальную школу стоит частная охрана ЧОП, которая не пускает людей, – написала она. – Эти охранники нагло не пускали жителей в школу искусств, толкали, оскорбляли и применяли силу».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Лукашенко выиграл выборы, но потерял страну» - из крымских сетей. Крымчане с нескрываемым интересом и тревогой следят за ходом событий в Беларуси, где оппозиция оспаривает официальные итоги президентских выборов.

Правозащитники назвали «необоснованным» новое решение о работе КПВВ на границе Крым/Украина. Украинские правозащитные организации считают «необоснованным и непропорциональным» решение украинских властей о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда между Крымом и Херсонской областью.

Польша обещала помочь Украине вернуть Крым. Варшава намерена помочь Киеву восстановить контроль над Крымом и Донбассом.

Граница Крым/Украина закрыта: кого пропустят. У президента решили «сбалансировать» решение о закрытии КПВВ «с учетом прав и интересов граждан Украины».