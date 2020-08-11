Предприниматели требует отставки главы Феодосии

Сергей Бовтуненко | фото © Мэрия Феодосии

В Феодосии группа предпринимателей выражает недоверие администрации города и требует отставки ее главы Сергея Бовтуненко.

Люди собирают подписи под обращением к главе Крыма Сергею Аксенову и готовы выйти на митинг. Они также разместили в YouTube соответствующее видеообращение.

Подписи под обращением к Аксенову представители малого бизнеса Феодосии начали собирать несколько дней назад. За это время под ним расписались более 150 предпринимателей, которые работали в городе задолго до 2014 года.

По словам предпринимателей, сейчас чиновники оставляют их без имущества и заработка.

В частности, по словам представителей бизнеса, чиновники принуждают их отказаться от договоров аренды земли и участвовать в конкурсах на размещение нестационарных торговых объектов, угрожая отрезать эти объекты от электроэнергии.

В администрации Феодосии, в свою очередь, называют информацию предпринимателей неточной, а некоторые заявления и вовсе опровергают. Там разъясняют, что по российскому законодательству размещение нестационарных торговых объектов возможно на основании договоров на их размещение, а не договоров аренды земельных участков. Сейчас в ведомстве приводят правоотношения с предпринимателями в соответствие с российским законодательством.

Реакции Аксенова на обращение бизнесменов Феодосии пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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