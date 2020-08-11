Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму стремительно распространяется, за сутки еще 40 заражений ● Медикам Севастополя задержали «президентские» выплаты за коронавирус ● Ученые прогнозируют более разрушительное течение коронавируса ● В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч ● В Крыму полтысячи человек продолжают болеть коронавирусом
Подсчитана доля подхвативших коронавирус на отдыхе россиян
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В Роспотребнадзоре подсчитали долю россиян, подхвативших коронавирус во время отдыха на курортах страны.
Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией, передает «Интерфакс».
По словам Поповой, после возвращения домой COVID-19 заболевают около шести человек из 10 тысяч. Таким образом, процент заразившихся составляет примерно 0,06.
Как отметила глава Роспотребнадзора, мониторинг ведется с начала июля с помощью анализа числа заболевших, вернувшихся из Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Дагестана. Также, по ее словам, за первую неделю августа коронавирус выявили у двух россиян, вернувшихся из Испании и Казахстана, и еще у четырех, прилетевших с отдыха в Турции.
Несмотря на то что процент заражаемости на курортах остается невысоким, россиянам все же рекомендуется соблюдать меры профилактики во время отдыха, добавила Попова.
Ранее стало известно о первом россиянине, заразившемся коронавирусом в Абхазии. Туриста отправили лечиться в Россию.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
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