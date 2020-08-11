Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +28
море +26

Коронавирус в Крыму

Подсчитана доля подхвативших коронавирус на отдыхе россиян

10:17 вторник, 11 августа 2020
Подсчитана доля подхвативших коронавирус на отдыхе россиян

фото © pixabay.com

В Роспотребнадзоре подсчитали долю россиян, подхвативших коронавирус во время отдыха на курортах страны.

Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией, передает «Интерфакс».

По словам Поповой, после возвращения домой COVID-19 заболевают около шести человек из 10 тысяч. Таким образом, процент заразившихся составляет примерно 0,06.

Как отметила глава Роспотребнадзора, мониторинг ведется с начала июля с помощью анализа числа заболевших, вернувшихся из Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Дагестана. Также, по ее словам, за первую неделю августа коронавирус выявили у двух россиян, вернувшихся из Испании и Казахстана, и еще у четырех, прилетевших с отдыха в Турции.

Несмотря на то что процент заражаемости на курортах остается невысоким, россиянам все же рекомендуется соблюдать меры профилактики во время отдыха, добавила Попова.

Ранее стало известно о первом россиянине, заразившемся коронавирусом в Абхазии. Туриста отправили лечиться в Россию.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров. Туристы опять создали пробку на Крымском мосту. Теперь стоять приходится в обоих направлениях: на выезд и на въезд.

Названы основные жалобы российских туристов в Крыму. Отдыхающие на крымских курортах жалуются на нарушение безопасной дистанции на пляжах, длинные очереди, а также формальный подход к ношению масок со стороны сотрудников кафе и гостиниц.

Аксенов продлил в Крыму запрет на работу хостелов. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности на полуострове.

Турсфера Крыма обеспокоена: сезон может завершиться гораздо раньше. Турсфера Крыма обеспокоена тем, что сезон может завершиться гораздо раньше, чем планировалось.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму стремительно распространяется, за сутки еще 40 заражений

Коронавирус в Крыму стремительно распространяется, за сутки еще 40 заражений

За 10 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Симферополе

Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Симферополе

Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей на объездной дороге Дубки – Левадки.

Происшествия
Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой

Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой

В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».

Коронавирус в Крыму
Медикам Севастополя задержали «президентские» выплаты за коронавирус

Медикам Севастополя задержали «президентские» выплаты за коронавирус

Решить проблему севастопольских борцов с инфекцией обещают в ближайшее время.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации