Подсчитана доля подхвативших коронавирус на отдыхе россиян

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В Роспотребнадзоре подсчитали долю россиян, подхвативших коронавирус во время отдыха на курортах страны.

Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией, передает «Интерфакс».

По словам Поповой, после возвращения домой COVID-19 заболевают около шести человек из 10 тысяч. Таким образом, процент заразившихся составляет примерно 0,06.

Как отметила глава Роспотребнадзора, мониторинг ведется с начала июля с помощью анализа числа заболевших, вернувшихся из Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Дагестана. Также, по ее словам, за первую неделю августа коронавирус выявили у двух россиян, вернувшихся из Испании и Казахстана, и еще у четырех, прилетевших с отдыха в Турции.

Несмотря на то что процент заражаемости на курортах остается невысоким, россиянам все же рекомендуется соблюдать меры профилактики во время отдыха, добавила Попова.

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В тексте использованы материалы: lenta.ru

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