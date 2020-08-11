Под меднаблюдением в Крыму находится свыше 1000 человек

Свыше 700 из них находятся в стационарах, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1032 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 67 человек, в стационарах находятся 718 человек, изолировано в обсерваторы – 247 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 1557 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 455 человек, выписано с выздоровлением — 1060.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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