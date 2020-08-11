Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов разрешил во время эпидемии провести в Крыму три крупных фестиваля ● В Ялте признали наличие эпидемии и призвали всех носить маски ● Крымчане стали лучше платить по счетам после снятия COVID-ограничений ● Дочь Путина испытала на себе вакцину от COVID ● В Крыму заговорили об отмене Koktebel Jazz Party
Под меднаблюдением в Крыму находится свыше 1000 человек
Свыше 700 из них находятся в стационарах, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1032 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 67 человек, в стационарах находятся 718 человек, изолировано в обсерваторы – 247 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 1557 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 455 человек, выписано с выздоровлением — 1060.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Дочь Путина испытала на себе вакцину от COVID. Одна из дочерей президента РФ Владимира Путина приняла участие в эксперименте по испытанию вакцины от коронавирусной инфекции.
В Севастополе пять новых случаев COVID-19. По состоянию на утро 11 августа в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
Коронавирус в Крыму стремительно распространяется, за сутки еще 40 заражений. За 10 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.
Медикам Севастополя задержали «президентские» выплаты за коронавирус. Решить проблему севастопольских борцов с инфекцией обещают в ближайшее время.
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