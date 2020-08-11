Власть
Папарацци приписали российскому губернатору отдых с девушкой в Крыму
фото © sm.news
Очевидцы отметили внешнее сходство мужчины с главой Владимирской области России.
Мужчину, похожего на губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, поймали в объектив камер на отдыхе в Крыму. На фото он запечатлен с молодой девушкой, которая годится ему, как отмечают некоторые СМИ, в дочери. Кадры обнародованы во вторник, 11 августа.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин представляет партию ЛДПР. В конце июля стало известно о поездке главы региона в Крым. В Севастополе он встречался с лидером «Ночных волков», в день памяти Святого Равноапостольного князя Владимира посетил церковь.
СМИ приписывают мужчине, похожему на губернатора, отдых в дорогом ялтинском отеле. Называют и имя спутницы. Предположительно, девушка, попавшая в кадр, — это Елизавета Игнатьева. Не исключается, что девушка вышла замуж около года назад, но быстро развелась. Вину за разлад в молодой семье пользователи сети приписывают ее новому спутнику.
Владимир Сипягин занимает пост губернатора с октября 2018 года. Он воспитывает четырех детей: двух дочерей и двух сыновей. Увлекается боксом и борьбой.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: ,
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