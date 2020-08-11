Новый главный разведчик Минобороны Украины назвал приоритетом возврат Крыма

Новоназначенный начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что для него и его команды реинтеграция Крыма и Донбасса является приоритетом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи. Это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину», – отметил начальник ГУР Минобороны.

Представляя Буданова коллективу, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что уровень и профессионализм Кирилла Буданова не вызывают никаких вопросов.

«Это офицер, прошедший все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно – это не «кабинетный теоретик», а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом», – сказал Зеленский.

Указ о назначении Буданова был подписан 5 августа.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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