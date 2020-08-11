Мэр Ялты вдруг решил, что пляжи в городе «оставляют желать лучшего»

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Глава администрации Ялты Иван Имгрунт посетовал на состояние пляжей в городе и сообщил, что у него «нет удовлетворенности» работой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Ялты.

«Сегодня Ялта справляется с туристическим потоком, а благодаря закрытым границам загрузка у отелей, пансионатов, санаториев полная, но, честно говоря, удовлетворенности у меня нет: мы могли бы работать более эффективно. И прежде всего – привести город в порядок и поддерживать надлежащее санитарное состояние, да и пляжи у нас оставляют желать лучшего», – сказал Имгрунт.

Он также призвал рестораторов и отельеров «не забывать о соответствии качества и цены», а также подчеркнул, что таких цен на услуги, как сейчас, в следующем году и в межсезонье не будет.

«Человек, приехав в Ялту на отдых и получив здесь определенную услугу, будет сравнивать, сколько она стоит в той же Турции, которая для посещения россиян открылась уже с 10 августа, и это серьезный конкурент нашему курорту», – сообщил Иван Имгрунт.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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