Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ученые прогнозируют более разрушительное течение коронавируса ● В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч ● В Крыму полтысячи человек продолжают болеть коронавирусом ● Пять севастопольцев заболели COVID-19 за сутки: оперативная сводка ● Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса?
Медикам Севастополя задержали «президентские» выплаты за коронавирус
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Не все медработники Севастополя получили президентские выплаты за работу в ковид-режиме, положенную им в июле этого года. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства города.
Как пояснил вице-губернатор Александр Кулагин, выплаты медработники получали по двум постановлениям правительства РФ - №484 и №415. В соответствии с первым постановлением выплаты получили 757 медработников старшего, среднего и младшего звена, а по второму возникла задержка.
«У нас только 6 августа правительство Российской Федерации издало распоряжение о распределении средств <на ковид-выплаты медикам> и на сегодняшний день мы ожидаем их поступления», – отметил он, уточнив, что речь идет о сумме порядка 16 млн рублей.
Персонал городских больниц, по словам Александра Кулагина, знает о задержке, вопрос с выплатами планируется закрыть до конца этой недели.
Все региональные доплаты за работу в условиях ковида за июль сотрудники горбольницы №9, инфекционной больницы, скорой медпомощи и кожно-венерологического диспансера получили, уточнил вице-губернатор.
В тексте использованы материалы: Форпост
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