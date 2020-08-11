Медикам Севастополя задержали «президентские» выплаты за коронавирус

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Решить проблему севастопольских борцов с инфекцией обещают в ближайшее время.

Не все медработники Севастополя получили президентские выплаты за работу в ковид-режиме, положенную им в июле этого года. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства города.

Как пояснил вице-губернатор Александр Кулагин, выплаты медработники получали по двум постановлениям правительства РФ - №484 и №415. В соответствии с первым постановлением выплаты получили 757 медработников старшего, среднего и младшего звена, а по второму возникла задержка.

«У нас только 6 августа правительство Российской Федерации издало распоряжение о распределении средств <на ковид-выплаты медикам> и на сегодняшний день мы ожидаем их поступления», – отметил он, уточнив, что речь идет о сумме порядка 16 млн рублей.

Персонал городских больниц, по словам Александра Кулагина, знает о задержке, вопрос с выплатами планируется закрыть до конца этой недели.

Все региональные доплаты за работу в условиях ковида за июль сотрудники горбольницы №9, инфекционной больницы, скорой медпомощи и кожно-венерологического диспансера получили, уточнил вице-губернатор.

В тексте использованы материалы: Форпост

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