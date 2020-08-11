«Лукашенко выиграл выборы, но потерял страну» - из крымских сетей

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Крымчане с нескрываемым интересом и тревогой следят за ходом событий в Беларуси, где оппозиция оспаривает официальные итоги президентских выборов.

После того, как ЦИК объявил победителем действующего президента Александра Лукашенко, в стране начались мирные протесты. Власть в ответ применила силу, что неприятно поразило комментаторов.

Alexey Sidorenko Поскольку надолго от Белоруссии сейчас все равно не отвлечься, имею заметить на полях сегодняшнего замеса, который по ожесточенности, похоже, далеко превосходит вчерашний. Эта ожесточенность отменно образцово гармонирует с той частью многолетнего колхозного батькиного органчика, которая про никому не позволю мой бедный любимый народ нагибать, опускать и ставить под плетку или, в меру настроения, под кнут. Конечно, не позволит никому, разумеется, еще бы. Потому что собственная персональная монополия на плетку и кнут – это так сладенько. Ну как может казаться даже и до сих пор, во всяком случае.

Симпатии многих крымчан на стороне белорусской оппозиции.

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Участники обсуждения строят предположения о том, во что могут вылиться белорусские протесты. По общему мнению, если Лукашенко и удержит власть, то впадет в полную зависимость от Кремля.

Alexey Sidorenko Кстати, а где вообще сторонники Лукашенко на улицах? Ведь смотрите, выборы были горячие, даже была некая интрига, теперь вот Батька победил «майданутых», шпионов из разных стран и вообще все зло, то есть огромный успех. И где все эти лукашенковские хунвэйбины? Не вышел НИ ОДИН... Повторяю, НИ ОДИН. И вот это очень показательно и, наверное, это главное на сегодня.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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