Крымчане стали лучше платить по счетам после снятия COVID-ограничений

В Республике Крым в последние несколько месяцев жители стали дисциплинированнее оплачивать счета за капитальный ремонт.

Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» Эскендер Алиев в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Период самоизоляции закончился и, возможно, появились какие-то дополнительные доходы. На сегодняшний день оплаты по коммунальным платежам стали живее. Не сказать, что прямо вот так, как хочется и как должно быть, но сейчас это чуть более 80%», - пояснил Алиев.

При этом гендиректор ЕИРЦ снова напомнил оставшимся недобросовестным плательщикам, что лучше не оттягивать момент расплаты, который все равно рано или поздно наступит.

«Я призываю граждан не ждать накопления долгов и все-таки платить ежемесячно. Чисто психологически потом платить большую сумму или ждать судебного пристава – думаю, что это не сильно приятно, - отметил он. – Вы же не задаете вопрос: почему я должен платить в Пенсионный фонд? Это примерно то же самое: пенсионный фонд накапливает деньги, чтобы все граждане по достижении определенного возраста имели какие-то доходы, не работая. А фонд капитального ремонта – это то же самое, только касается ремонта ваших домов».

Эскендер Алиев также сообщил, что теперь у ЕИРЦ появились свои «горячие линии», по которым крымчане могут намного оперативнее решить все возникающие вопросы по платежным документам.

«ЕИРЦ взял на себя обязанность открыть несколько линий 8 800 просто для обращений граждан. Отдельно мы добавили еще один номер «горячей линии» именно по поводу контроля доставки платежных документов», - сообщил Алиев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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