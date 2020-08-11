Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Медикам Севастополя задержали «президентские» выплаты за коронавирус ● Ученые прогнозируют более разрушительное течение коронавируса ● В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч ● В Крыму полтысячи человек продолжают болеть коронавирусом ● Пять севастопольцев заболели COVID-19 за сутки: оперативная сводка
Коронавирус в Крыму стремительно распространяется, за сутки еще 40 заражений
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За 10 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.
13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные с территории Украины.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1557 случаев новой коронавирусной инфекции. 82 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1159 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 204 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 539 человек.
Выздоровевших за весь период – 1060 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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