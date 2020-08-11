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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму стремительно распространяется, за сутки еще 40 заражений

09:58 вторник, 11 августа 2020
Коронавирус в Крыму стремительно распространяется, за сутки еще 40 заражений

фото © www.inform.kz

За 10 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.

13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные с территории Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1557 случаев новой коронавирусной инфекции. 82 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1159 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 204 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 539 человек.

Выздоровевших за весь период – 1060 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые прогнозируют более разрушительное течение коронавируса. Эксперты прогнозируют осенью сочетание нескольких вирусов, что осложнит течение коронавируса.

В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч. За последние сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавирусной инфекции.

Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма. Наиль Магдеев: Вернувшиеся из Крыма могут ухудшить ковид-обстановку в Челнах.

В Крыму полтысячи человек продолжают болеть коронавирусом. Выписано с выздоровлением за весь период наблюдений 1954 человека, из них двое – за последние сутки.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму стремительно распространяется, за сутки еще 40 заражений

Коронавирус в Крыму стремительно распространяется, за сутки еще 40 заражений

За 10 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.

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