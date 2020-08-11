Как изменилось отношение туристов к отдыху из-за COVID-19

фото © pixabay.com

По данным опроса сервиса для планирования путешествий, 53,3 процента россиян планируют отпуск вне зависимости от коронавируса, остальные — сомневаются.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

Эксперты компании узнали у своих клиентов, как изменилось их отношение к поездкам из-за пандемии. Более половины респондентов ответили, что никак, 22,4 процента — пока не поняли, а 24,3 процента признались, что COVID-19 серьезно повлиял на их желание путешествовать. Всего в исследовании приняли участие около полутора тысяч человек, они также рассказали о своем отношении к путешествиям, мерам безопасности, транспорту и видам туризма.

По данным опроса, 8,7 процента респондентов теперь не могут себе позволить отпуск из-за отсутствия финансовой возможности, а у 7,1 процента — пока вообще нет желания куда-то ехать. Остальные готовы начать путешествовать по России, причем 40,2 процента уже планируют отпуск и еще 13,5 процента выбрали вариант ответа «Скорее да, чем нет». А треть опрошенных все же будут ждать дальнейшего открытия границ.

В будущие поездки большинство россиян возьмут маски (этот ответ выбрали 48,8 процента опрошенных) и санитайзеры (44,2 процента). Треть респондентов ответили, что положат в багаж все возможные средства защиты. Перчатки менее популярны — ими готовы пользоваться менее четверти опрошенных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты неожиданно решили, что курортный сезон продлится до конца года. Власти Ялты рассчитывают, что при соблюдении надлежащих противоэпидемических мер туристический сезон продлится до конца года.

Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров. Туристы опять создали пробку на Крымском мосту. Теперь стоять приходится в обоих направлениях: на выезд и на въезд.

Названы основные жалобы российских туристов в Крыму. Отдыхающие на крымских курортах жалуются на нарушение безопасной дистанции на пляжах, длинные очереди, а также формальный подход к ношению масок со стороны сотрудников кафе и гостиниц.

Аксенов продлил в Крыму запрет на работу хостелов. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности на полуострове.