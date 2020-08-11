Из-за бомб в бухте Севастополя отменили катера

В Севастополе временно закрыт рейд через бухту – отменены пассажирские катера и паромы.

Движение возобновится, когда закончатся водолазно-пиротехнические работы ГУ МЧС России по Севастополю.

Как сообщили в пресс-службе Севморпорта, перекрытие связано с тем, что в бухте обнаружено «скопление взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны». Специалисты производят их буксировку из бухты на внешний рейд.

Для жителей Северной стороны Севастополя, которым необходимо попасть в центр, и тех, кому нужно добраться из центра города на Северную сторону, запущены компенсационные автобусы между пл. Захарова и пл. Нахимова.

Как сообщалось ранее, в районе Севастополя постоянно находят авиабомбы, минометные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и другие боеприпасы времен войны. Так, с начала 2019 года специалисты МЧС уничтожили 757 таких взрывоопасных предметов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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