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Власть

Из-за бомб в бухте Севастополя отменили катера

В Севастополе временно закрыт рейд через бухту – отменены пассажирские катера и паромы.

Движение возобновится, когда закончатся водолазно-пиротехнические работы ГУ МЧС России по Севастополю.

Как сообщили в пресс-службе Севморпорта, перекрытие связано с тем, что в бухте обнаружено «скопление взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны». Специалисты производят их буксировку из бухты на внешний рейд.

Для жителей Северной стороны Севастополя, которым необходимо попасть в центр, и тех, кому нужно добраться из центра города на Северную сторону, запущены компенсационные автобусы между пл. Захарова и пл. Нахимова.

Как сообщалось ранее, в районе Севастополя постоянно находят авиабомбы, минометные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и другие боеприпасы времен войны. Так, с начала 2019 года специалисты МЧС уничтожили 757 таких взрывоопасных предметов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рейс круизного лайнера «Князь Владимир» вновь отменили. Запланированный на 16 августа рейс круизного лайнера «Князь Владимир» отменен.

Власти Крыма назвали основные порты для создания яхтенных марин. Основными центрами создания яхтенных марин в Крыму станут Ялта и Севастополь.

Круизы на «Князе Владимире» в Крым отменены минимум до середины августа. Российский оператор ООО «Черноморские морские круизы» сообщает, что до середины августа отменяются рейсы лайнера «Князь Владимир» из Краснодарского края России в Крым.

В Севастополе три дня будут перекрывать рейд. В Севастополе с 22 по 24 июля ожидается перекрытие рейда Севастопольской бухты в связи с репетицией парада ко Дню Военно-Морского Флота.

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