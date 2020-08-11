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Грипп наступает: власти РФ рассказали о циркуляции вируса в августе
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Почти 6% здоровых россиян являются носителями различных вирусов. У некоторых из обследуемых выявили вирусы парагриппа.
Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во время совещания с президентом страны.
«Мы начали мониторинг циркуляции различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. Мы проводим его в 17 субъектах РФ и исследовали более полутора тысяч проб и различных вирусов. Сегодня циркуляция есть – в первую очередь вирусов негриппозной этиологии. Из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у шести процентов не болеющих россиян, которых исследовали методом случайной выборки. В 65% случаев это риновирусы, и у каждого десятого выявили вирусы парагриппа. Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть», - доложила Попова.
По ее словам, на данный момент изготавливается 18 млн доз вакцины для иммунизации детей.
«10 млн доз будет доставлено в субъекты к 1 сентября. Таким образом, иммунизация начнется с начала (учебного) года», - добавила она.
Ранее Попова сообщала, что этой осенью россияне столкнутся с новыми штаммами вируса гриппа. Чтобы не допустить массовой заболеваемости в стране, необходимо привить не менее 60% населения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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