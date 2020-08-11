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Власть

Грипп наступает: власти РФ рассказали о циркуляции вируса в августе

21:38 вторник, 11 августа 2020
Грипп наступает: власти РФ рассказали о циркуляции вируса в августе

фото © pixabay.com

Почти 6% здоровых россиян являются носителями различных вирусов. У некоторых из обследуемых выявили вирусы парагриппа.

Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во время совещания с президентом страны.

«Мы начали мониторинг циркуляции различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. Мы проводим его в 17 субъектах РФ и исследовали более полутора тысяч проб и различных вирусов. Сегодня циркуляция есть – в первую очередь вирусов негриппозной этиологии. Из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у шести процентов не болеющих россиян, которых исследовали методом случайной выборки. В 65% случаев это риновирусы, и у каждого десятого выявили вирусы парагриппа. Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть», - доложила Попова.

По ее словам, на данный момент изготавливается 18 млн доз вакцины для иммунизации детей.

«10 млн доз будет доставлено в субъекты к 1 сентября. Таким образом, иммунизация начнется с начала (учебного) года», - добавила она.

Ранее Попова сообщала, что этой осенью россияне столкнутся с новыми штаммами вируса гриппа. Чтобы не допустить массовой заболеваемости в стране, необходимо привить не менее 60% населения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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