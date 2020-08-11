«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой

фото © more.kryma

В социальных сетях появилась видеозапись из Крыма, на которой изображен дикий пляж с кристально чистой водой.

Пользователи сети восхитились видео и начали гадать, где именно находится это место. Бывавшие там туристы в комментариях сообщили, что этот райских пляж находится на косе Беляус, но такая приятная погода царит там не всегда.

Пользователи отмечают, что там действительно дикий пляж и немного туристов. Одним из минусов являются частые ветра и штормы. Но на восторг от увиденного это не повлияло. В социальных сетях многие согласились с мнением, что этот пляж действительно может составить конкуренцию Мальдивам.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Действие лицензии на разработку карьера под Судаком приостановят. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, в связи с поступающими обращениями граждан по вопросу работы карьера Чока-Таш.

Розовых пеликанов из Севастополя «депортировали» в Крым. Из Севастополя в Бахчисарай были отправлены четыре розовых пеликана, занесенных в Красную книгу.

Билл Гейтс предрек миру нечто более страшное, чем коронавирус. Через несколько десятилетий мир накроет новый глобальный кризис, последствия которого будут губительнее новой коронавирусной инфекции.

«Ничем не отстирывается»: туристы завили о непонятной субстанции в воде у Южного берега Крыма. Туристы завили о непонятной субстанции в воде у берегов Ялты.