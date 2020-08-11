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«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой

22:16 вторник, 11 августа 2020
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой

фото © more.kryma

В социальных сетях появилась видеозапись из Крыма, на которой изображен дикий пляж с кристально чистой водой.

Пользователи сети восхитились видео и начали гадать, где именно находится это место. Бывавшие там туристы в комментариях сообщили, что этот райских пляж находится на косе Беляус, но такая приятная погода царит там не всегда.

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Публикация от КРЫМ |СИМФЕРОПОЛЬ |СЕВАСТОПОЛЬ (@more.kryma)

Пользователи отмечают, что там действительно дикий пляж и немного туристов. Одним из минусов являются частые ветра и штормы. Но на восторг от увиденного это не повлияло. В социальных сетях многие согласились с мнением, что этот пляж действительно может составить конкуренцию Мальдивам.

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