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«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
фото © more.kryma
В социальных сетях появилась видеозапись из Крыма, на которой изображен дикий пляж с кристально чистой водой.
Пользователи сети восхитились видео и начали гадать, где именно находится это место. Бывавшие там туристы в комментариях сообщили, что этот райских пляж находится на косе Беляус, но такая приятная погода царит там не всегда.
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Пользователи отмечают, что там действительно дикий пляж и немного туристов. Одним из минусов являются частые ветра и штормы. Но на восторг от увиденного это не повлияло. В социальных сетях многие согласились с мнением, что этот пляж действительно может составить конкуренцию Мальдивам.
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