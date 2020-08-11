Дочь Путина испытала на себе вакцину от COVID

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Одна из дочерей президента РФ Владимира Путина приняла участие в эксперименте по испытанию вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом лидер страны сообщил на совещании с членами правительства.

«Одна из моих дочерей сделала такую прививку. Она поучаствовала в эксперименте. После первого укола у нее была температура 38 градусов, на следующий день - 37 с небольшим. После второй прививки температура немного поднялась, но чувствует себя хорошо и титры высокие», - рассказал о ее самочувствии Путин.

Он добавил, что у многих людей, участвующих в испытании вакцины, и вовсе нет никаких реакций.

«Преимущества прививки заключаются в том, что она создана на базе аденовирусных векторов человека. Она работает более точно, формирует антительный и клеточный иммунитет. Я это хорошо знаю», - добавил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Это произошло сегодня утром.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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