Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму заговорили об отмене Koktebel Jazz Party ● В Севастополе пять новых случаев COVID-19 ● Подсчитана доля подхвативших коронавирус на отдыхе россиян ● Коронавирус в Крыму стремительно распространяется, за сутки еще 40 заражений ● Медикам Севастополя задержали «президентские» выплаты за коронавирус
Дочь Путина испытала на себе вакцину от COVID
фото © Новости Крыма
Одна из дочерей президента РФ Владимира Путина приняла участие в эксперименте по испытанию вакцины от коронавирусной инфекции.
Об этом лидер страны сообщил на совещании с членами правительства.
«Одна из моих дочерей сделала такую прививку. Она поучаствовала в эксперименте. После первого укола у нее была температура 38 градусов, на следующий день - 37 с небольшим. После второй прививки температура немного поднялась, но чувствует себя хорошо и титры высокие», - рассказал о ее самочувствии Путин.
Он добавил, что у многих людей, участвующих в испытании вакцины, и вовсе нет никаких реакций.
«Преимущества прививки заключаются в том, что она создана на базе аденовирусных векторов человека. Она работает более точно, формирует антительный и клеточный иммунитет. Я это хорошо знаю», - добавил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Это произошло сегодня утром.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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