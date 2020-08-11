Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой

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В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Певица в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Валентину Легкоступову еще в сознании в квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов.

Супруги несколько дней выпивали и не выходили на связь. Дочка вызвала скорую, обоих увезли в наркологическую клинику. Однако Фирсов сбежал, а состояние артистки резко ухудшилось. У Легкоступовой оказалась пробита голова, ее перевели в другую больницу и срочно прооперировали. Певица в коме, мужа ищут.

Ранее певица Валентина Легкоступова уволилась с поста главы отдела культуры администрации Феодосии. Российская артистка, известная по песне «Ягода-малина», ушла, хлопнув дверью. Она заявила, что подала в отставку из-за «некоректного поведения» мэра города Сергея Фомича и не «позволит вытирать об себя ноги». Что именно между ними произошло, артистка не пояснила.

Об отставке Валентины Легкоступовой стало известно из заявления артистки, опубликованного «Крымской газетой». В нем певица обвиняет в своем уходе главу администрации Феодосии Сергея Фомича.

«Я считаю, что было некорректное поведение главы администрации по отношению ко мне. Я не допускаю таких вещей в отношении себя. Я девушка гордая, я никому не позволю об себя ноги вытирать. Поэтому пожелала всего доброго, поблагодарила за опыт, потому что негативный опыт – это тоже опыт», – заявила Легкоступова.

В чем именно заключается «некорректное поведение», она не уточнила. На сайте «Крымской газеты» певица сказала только то, что «это длинная история». Артистка добавила, что уволилась на основании заявления по собственному желанию.

На постсоветском пространстве Валентина Легкоступова известна, в первую очередь, как исполнительница песни «Ягода-малина». В Феодосию ее занесло не случайно. В этот город вместе с родителями она переехала из Хабаровска, когда была ребенком. Здесь Валентина провела детство, окончила музыкальную школу. Отец Легкоступовой – крымчанин, родился в селе Грушевка. В 15 лет Валентина переехала в Симферополь, где поступила в музыкальное училище имени Чайковского.

Пик карьеры Легкоступовой пришелся на 1986 год, когда она получила всесоюзную премию на конкурсе в Юрмале и стала сотрудничать с известными композиторами Раймондом Паулсом и Вячеславом Добрыниным. В 90-ых карьера певицы пошла на убыль, за артисткой закрепился статус исполнительницы одной песни.

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