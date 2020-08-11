Аксенов разрешил во время эпидемии провести в Крыму три крупных фестиваля

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», которыми разрешил проведение фестивалей Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и «Таврида-АРТ».

Документ опубликован на портале правительства республики.

«В пункте 4, абзац второй подпункта 4.1. изложить в следующей редакции: действие настоящего подпункта не распространяется ... на проведение с 21 по 23 августа 2020 года XVIII международного фестиваля Koktebel Jazz Party, на проведение 25 августа 2020 года фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel, на проведение со 2 по 6 сентября 2020 года фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ», – сказано в частности в документе.

Пункт 4 указа главы республики говорит о запрете на территории Крыма на период действия режима повышенной готовности проведения массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных с количеством участников более 50 человек.

Ранее глава Крыма уже вносил изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которым разрешал проведение массового мероприятия: 24 июня в Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Победы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму заговорили об отмене Koktebel Jazz Party. В Крыму появились слухи о том, что в рамках борьбы с коронавирусом международный Koktebel Jazz Party, запланированный на 21-23 августа в Коктебеле, может быть отменен.

Какой сегодня праздник 11 августа. Сегодня, 11 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 10 августа. Сегодня, 10 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 9 августа. Сегодня, 9 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.