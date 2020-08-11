Коронавирус в Крыму
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Аксенов разрешил во время эпидемии провести в Крыму три крупных фестиваля
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», которыми разрешил проведение фестивалей Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и «Таврида-АРТ».
Документ опубликован на портале правительства республики.
«В пункте 4, абзац второй подпункта 4.1. изложить в следующей редакции: действие настоящего подпункта не распространяется ... на проведение с 21 по 23 августа 2020 года XVIII международного фестиваля Koktebel Jazz Party, на проведение 25 августа 2020 года фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel, на проведение со 2 по 6 сентября 2020 года фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ», – сказано в частности в документе.
Пункт 4 указа главы республики говорит о запрете на территории Крыма на период действия режима повышенной готовности проведения массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных с количеством участников более 50 человек.
Ранее глава Крыма уже вносил изменения в указ о введении режима повышенной готовности, которым разрешал проведение массового мероприятия: 24 июня в Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Победы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму заговорили об отмене Koktebel Jazz Party. В Крыму появились слухи о том, что в рамках борьбы с коронавирусом международный Koktebel Jazz Party, запланированный на 21-23 августа в Коктебеле, может быть отменен.
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