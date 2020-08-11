Аксенов опять запугал чиновников служебными расследованиями

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Глава Крыма продолжает инспектировать объекты строительства и ремонта на территории Симферополя.

Впечатлениями Сергей Аксенов поделился на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«Как и обещал, сегодня продолжаем инспектирование объектов строительства и ремонта на территории Симферополя. В рамках рабочей поездки в первой половине дня осмотрел ход ремонтных работ на улице Кечкеметской, Белой, Школьной и других, посетил строительные площадки двух детских садов в городском микрорайоне «Крымская роза», а также ремонт общежития на территории Крымского колледжа общественного питания и торговли.

Промежуточные выводы неутешительные. Ситуация в крымской столице оставляет желать лучшего, и это несмотря на то, что подрядные организации уже должны были быть готовы, на объектах все так же недостаточное количество строителей, отсутствует необходимая техническая документация и наблюдается систематическое отставание от заявленного плана работ», — пишет Аксенов.

Глава Крыма отметил, что по ряду объектов «необходимо провести служебные расследования», и что уже на ближайшем совещании по строительной отрасли будут озвучены решения по отдельным должностным лицам, которые ответственны за провал сроков.

«Тем не менее, не обошлось и без приятных сюрпризов, таких как ремонт улицы Школьная. Благодарю коллег за системную работу. Ожидаем, что к 15 августа она будет закончена. На этом не останавливаемся. В ближайшее время с аналогичным визитом посещу Симферопольский район», — заявил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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