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Коронавирус в Крыму

Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса?

12:03 понедельник, 10 августа 2020
Севастополь
Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса?

фото © пресс-служба правительства Севастополя

Врио губернатора региона Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе контролируют ситуацию.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе остается на контролируемом уровне. Число выявленных случаев заболеваний инфекцией COVID-19 продолжает увеличиваться по причине высокого курортного сезона. Об этом в эфире севастопольского телевидения сказал врио губернатора Михаил Развожаев.

«Мы продолжаем выявлять заболевших. Сейчас город открыт: огромное количество туристов из многих регионов страны. Но наша система здравоохранения подготовлена. Мы спокойно с этой динамикой справляемся. И если она будет сохраняться, то никакого закрытия города не предполагается», – сказал Развожаев.

Тем более, закрывать Севастополь в сентябре или октябре, когда туристический сезон идет на спад, точно не нужно, считает глава региона.

«Естественно, вся страна сейчас обсуждает возможную вторую волну ковида. Эти ожидания связаны с осенью, с понижением температуры, с сезонным гриппом. Президент поручил сделать тотальную вакцинацию, мы сейчас будем этим заниматься. Я авторитетно заявляю, что мы с ситуацией справляемся. И что планов закрыть всю сферу услуг у нас нет. И надеюсь, мы никакого дополнительного урона экономике города мы не нанесем», – добавил Михаил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Коронавирус в Крыму
Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса?

Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса?

Врио губернатора региона Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе контролируют ситуацию.

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