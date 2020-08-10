Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки ● В Севастополе коронавирус «ударил» по пенсионерам - сводка за сутки ● Граница Крым/Украина закрыта: кого пропустят ● Число жертв COVID в Крыму достигло 17 ● В Крыму за сутки еще 32 новых заражений коронавирусом
Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса?
фото © пресс-служба правительства Севастополя
Врио губернатора региона Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе контролируют ситуацию.
Ситуация с коронавирусом в Севастополе остается на контролируемом уровне. Число выявленных случаев заболеваний инфекцией COVID-19 продолжает увеличиваться по причине высокого курортного сезона. Об этом в эфире севастопольского телевидения сказал врио губернатора Михаил Развожаев.
«Мы продолжаем выявлять заболевших. Сейчас город открыт: огромное количество туристов из многих регионов страны. Но наша система здравоохранения подготовлена. Мы спокойно с этой динамикой справляемся. И если она будет сохраняться, то никакого закрытия города не предполагается», – сказал Развожаев.
Тем более, закрывать Севастополь в сентябре или октябре, когда туристический сезон идет на спад, точно не нужно, считает глава региона.
«Естественно, вся страна сейчас обсуждает возможную вторую волну ковида. Эти ожидания связаны с осенью, с понижением температуры, с сезонным гриппом. Президент поручил сделать тотальную вакцинацию, мы сейчас будем этим заниматься. Я авторитетно заявляю, что мы с ситуацией справляемся. И что планов закрыть всю сферу услуг у нас нет. И надеюсь, мы никакого дополнительного урона экономике города мы не нанесем», – добавил Михаил Развожаев.
В тексте использованы материалы: Форпост
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