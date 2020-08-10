В Украине разрабатывают ряд законопроектов относительно крымских татар

Украина уделяет внимание вопросам формирования и реализации политики этнонационального единства и защиты прав коренных народов.

В связи с этим на сегодняшний день актуализируется задача разработки законопроектов в отношении крымских татар и других коренных народов Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, в Украине проводится разработка новой редакции закона о национальных меньшинствах, законопроектов «О коренных народах», «О статусе крымскотатарского народа в Украине» и «О национально-культурной автономии».

Также актуализируется задача по принятию нормативно-правовых актов по совершенствованию финансовой поддержки со стороны государства культурного развития коренных народов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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