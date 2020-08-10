Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +29
море +25

Власть

В Севастополе нашли способ строительства объектов ФЦП без Генплана

10:23 понедельник, 10 августа 2020

Власти Севастополя разрабатывают проект планировки и межевания территорий под строительство медицинского кластера на Фиолентовском шоссе и гражданского сектора аэропорта Бельбек.

Об этом стало известно на заседании городского правительства.

Как напомнил глава департамента архитектуры Максим Жукалов, в Севастополе отсутствует генплан, а также правила землепользования и застройки города, поэтому при решении градостроительных вопросов приходится пользоваться генеральным планом 2005 года.

По его словам, зачастую размещение крупных строительных объектов не соответствует функциональным зонам генплана 2005 года, а принятие планировочной документации позволит «отвязать» обязательность их соблюдения.

«В иерархии градостроительной документации именно документация по планировке территории наиболее полно отражает перспективу развития территории с учетом существующей ситуации, позволяет комплексно решать <вопросы> архитектурно-планировочного и объемно-пространственного развития», – отметил он.

Жукалов уточнил, что предлагаемое решение временное – как только будут утверждены правила землепользования и застройки города, они свое действие прекратят. Кроме того, перед утверждением проект планировки и межевания территорий под указанные объекты пройдут процедуру публичных слушаний.

По словам вице-губернатора Дениса Солодовникова, в Минстрое РФ это решение поддержали.

«Это было серьезное бюрократическое препятствие для принятия решений, например, для размещения транспортных узлов таких, как аэропорт или медицинский кластер. Из-за таких серьезных проектов мы и обратились в Минстрой и получили разрешение», – уточнил он.

Напомним, ранее общественники Севастополя предлагали перенести место строительства медицинского кластера на Фиолентовском шоссе, чтобы спасти от вырубки более 5000 деревьев. Однако тогда врио губернатора Михаил Развожаев заявил, что объект останется на участке, предусмотренном проектом.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

Ранее Новости Крыма сообщали:

Реконструкцию стадиона «Авангард» в Ялте пообещали закончить раньше срока. Подрядчик реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Ялте планирует завершить все работы в марте следующего года. Контракт предусматривает сдачу объекта в декабре 2021 года.

«Отвратительный был проект»: Развожаев о стройке Камышового шоссе. Камышовое шоссе в Севастополе будет полностью сдано в эксплуатацию до конца года, заявили в правительстве города. Проект предусматривает трехметровые тротуары, освещение, ливневую канализацию и благоустройство.

В Севастополе хотят запретить ремонт и стройки в выходные и праздники. Запретить проведение ремонта и строительства по выходным и праздникам, а также использование пиротехники в любой день с 12 до 15 часов.

В Севастополе украинские долгострои будут системно легализовывать. Еженедельно в правительстве будут рассматривать случаи не введенных в эксплуатацию многоэтажек.

Общество
В Крыму нашли уникальный византийский медальон

В Крыму нашли уникальный византийский медальон

В Крыму нашли византийский медальон X – XII веков. Уникальность находки в ее отличной сохранности.

Власть
Крымские военные задействованы в масштабном учении на юге России

Крымские военные задействованы в масштабном учении на юге России

Около 6 тысяч военнослужащих задействованы в специальных учениях в пяти субъектах юга России.

Коронавирус в Крыму
Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки

Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки

Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 48 человек в Крыму за прошедшие сутки.

Жилплощадь
В Крыму продают виллу за 3.5 млн долларов

В Крыму продают виллу за 3.5 млн долларов

Специалисты Циан – крупнейшего технологичного сервиса по поиску недвижимости – провели мониторинг дорогого и сверхдорогого предложения на региональных загородных рынках.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации