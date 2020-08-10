В Севастополе нашли способ строительства объектов ФЦП без Генплана

Власти Севастополя разрабатывают проект планировки и межевания территорий под строительство медицинского кластера на Фиолентовском шоссе и гражданского сектора аэропорта Бельбек.

Об этом стало известно на заседании городского правительства.

Как напомнил глава департамента архитектуры Максим Жукалов, в Севастополе отсутствует генплан, а также правила землепользования и застройки города, поэтому при решении градостроительных вопросов приходится пользоваться генеральным планом 2005 года.

По его словам, зачастую размещение крупных строительных объектов не соответствует функциональным зонам генплана 2005 года, а принятие планировочной документации позволит «отвязать» обязательность их соблюдения.

«В иерархии градостроительной документации именно документация по планировке территории наиболее полно отражает перспективу развития территории с учетом существующей ситуации, позволяет комплексно решать <вопросы> архитектурно-планировочного и объемно-пространственного развития», – отметил он.

Жукалов уточнил, что предлагаемое решение временное – как только будут утверждены правила землепользования и застройки города, они свое действие прекратят. Кроме того, перед утверждением проект планировки и межевания территорий под указанные объекты пройдут процедуру публичных слушаний.

По словам вице-губернатора Дениса Солодовникова, в Минстрое РФ это решение поддержали.

«Это было серьезное бюрократическое препятствие для принятия решений, например, для размещения транспортных узлов таких, как аэропорт или медицинский кластер. Из-за таких серьезных проектов мы и обратились в Минстрой и получили разрешение», – уточнил он.

Напомним, ранее общественники Севастополя предлагали перенести место строительства медицинского кластера на Фиолентовском шоссе, чтобы спасти от вырубки более 5000 деревьев. Однако тогда врио губернатора Михаил Развожаев заявил, что объект останется на участке, предусмотренном проектом.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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