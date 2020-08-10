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Коронавирус в Крыму

В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч

20:28 понедельник, 10 августа 2020
В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч

фото © meduza.io

За последние сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Это минимальный суточный прирост с 23 апреля, когда были выявлены 4774 новых заболевших COVID-19. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в Москве – 694, умерли 13 пациентов, выздоровели 898.

Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 892 654.

Согласно сообщению оперативного штаба, за минувшие сутки умерли 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, а общее число жертв COVID-19 в России за весь период пандемии достигло 15 001.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а ее данные по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета; в целом, в российскую статистику смертей от COVID-19 включаются только те случаи, когда инфекция признана главной причиной смерти.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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