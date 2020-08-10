Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму полтысячи человек продолжают болеть коронавирусом ● Пять севастопольцев заболели COVID-19 за сутки: оперативная сводка ● Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса? ● Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки ● В Севастополе коронавирус «ударил» по пенсионерам - сводка за сутки
В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч
фото © meduza.io
За последние сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.
Это минимальный суточный прирост с 23 апреля, когда были выявлены 4774 новых заболевших COVID-19. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в Москве – 694, умерли 13 пациентов, выздоровели 898.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 892 654.
Согласно сообщению оперативного штаба, за минувшие сутки умерли 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, а общее число жертв COVID-19 в России за весь период пандемии достигло 15 001.
Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а ее данные по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета; в целом, в российскую статистику смертей от COVID-19 включаются только те случаи, когда инфекция признана главной причиной смерти.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму полтысячи человек продолжают болеть коронавирусом. Выписано с выздоровлением за весь период наблюдений 1954 человека, из них двое – за последние сутки.
Пять севастопольцев заболели COVID-19 за сутки: оперативная сводка. По состоянию на утро 10 августа в Севастополе были зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19.
Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса?. Врио губернатора региона Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе контролируют ситуацию.
Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки. Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 48 человек в Крыму за прошедшие сутки.
Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма
Наиль Магдеев: Вернувшиеся из Крыма могут ухудшить ковид-обстановку в Челнах.
Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров
Туристы опять создали пробку на Крымском мосту. Теперь стоять приходится в обоих направлениях: на выезд и на въезд.
Ученые прогнозируют более разрушительное течение коронавируса
Эксперты прогнозируют осенью сочетание нескольких вирусов, что осложнит течение коронавируса.
Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки
Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 48 человек в Крыму за прошедшие сутки.
12 часов назад
Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса?
10 часов назад
«Убиваете нас!»: фанаты оценили новые фото Софии Ротару
16 часов назад
Отец убитой в Крыму шестилетней девочки признал вину
8 часов назад
Польша обещала помочь Украине вернуть Крым
13 часов назад
Двое отдыхающих утонуло за сутки в Крыму
12 часов назад
Правозащитники назвали «необоснованным» новое решение о работе КПВВ на границе Крым/Украина
Украинские правозащитные организации считают «необоснованным и непропорциональным» решение украинских властей о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда между Крымом и Херсонской областью.