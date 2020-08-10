Водный кризис
Развитие сюжета: Симферополь хотят напоить из родников ● Из Тайганского и Белогорского водохранилищ выкачивают последнюю воду ● В случае гуманитарной катастрофы Киев даст воду в Крым ● Почти все водохранилища Крыма продолжают терять воду ● Власти Крыма нашли виновного в пропаже воды
В курортном Судаке жалуются на проблемы с водой: у некоторых нет уже неделю
фото © Новости Крыма
Жители курортных поселков в окрестностях Судака жалуются на проблемы с водоснабжением: у одних из крана течет вода, не пригодная для питья, у других – просто мутная жижа, а у третьих воды нет совсем уже неделю.
Проблема водоснабжения в населенных пунктах Крыма, расположенных восточнее Алушты и Белогорска, стоит особенно остро – там нет водохранилищ естественного стока. С 2016 года вопрос пытаются решить за счет подземных вод: было построено три водозабора, пробурено 36 скважин. Это позволило подавать по временной схеме 195 тысяч кубов в Керчь, Ленинский район, Феодосию и Судак. К 2022 году планируется завершить строительство тракта подачи воды, что должно обеспечить устойчивое снабжение перечисленных территорий в полном объеме.
А пока в том же Судаке воду в курортный сезон подают по графику, но все равно хватает не всем.
«Уже сил нет! В Морском (район школы, весь массив) неделю сидим без воды, – рассказывают крымчане в соцсетях. – Живущие близь набережной гостиницы заливаются водой, а у нас с крана даже капля не капает!!! На все обращения говорят, что воду нам завозят, но до нас она не доходит!!! Просим завезти машину во двор (мы живем в много квартирном здании с общим двором) – нам отказывают. Сегодня к нам во двор заехала машина! Когда мы обратились с просьбой продать нам немного воды, сказали, что воду не продают!!! Перекачали соседу в емкость и уехали, а мы так и остались с пустой емкостью. Может, хоть кто-то обратит внимание на нашу проблему?!»
Те, до кого вода доходит, тоже недовольны: «В Морском вчера такая грязная шла – как из лужи», – говорят они.
В селе Веселом уже неделю из крана идет соленая вода, причем дают ее не каждый день: «Воды очень мало дают – вонючая, соленая», – жалуются местные.
Почти не видят воды и в Грушевке: «Через день-два по несколько часов дают. А все потому, что выгоднее из бочки продавать, а не трубопроводом».
Власти Судака и руководители сел ситуацию пока никак не комментируют.
В тексте использованы материалы: Новый день
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