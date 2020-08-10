Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять севастопольцев заболели COVID-19 за сутки: оперативная сводка ● Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса? ● Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки ● В Севастополе коронавирус «ударил» по пенсионерам - сводка за сутки ● Граница Крым/Украина закрыта: кого пропустят
В Крыму полтысячи человек продолжают болеть коронавирусом
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Выписано с выздоровлением за весь период наблюдений 1954 человека, из них двое – за последние сутки.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1036 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 114 человек, в стационарах находятся 682 человека, изолировано в обсерваторы – 240 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 1517 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 421 человек, выписано с выздоровлением — 1054.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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