В Крыму полтысячи человек продолжают болеть коронавирусом

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Выписано с выздоровлением за весь период наблюдений 1954 человека, из них двое – за последние сутки.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 1036 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 114 человек, в стационарах находятся 682 человека, изолировано в обсерваторы – 240 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 1517 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 421 человек, выписано с выздоровлением — 1054.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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