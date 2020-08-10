В Крыму похвастались, что направят на уничтожение партию устриц без документов

Крупную партию живых устриц из Приморского края без документов задержали на территории грузового склада аэропорта Симферополя.

Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«На территории грузового склада аэропорта Симферополь при осуществлении государственного ветеринарного контроля установлено, что на трех транспортных упаковках устриц живых общим весом 85 кг, прибывших из Приморского края, отсутствует маркировка, позволяющая идентифицировать данную продукцию», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, при отсутствии документов невозможно определить дату изготовления продукции и срок годности, условия хранения и ряд других факторов.

В свою очередь, собственник груза также не смог подтвердить происхождение устриц, из-за чего был привлечен к административной ответственности. Также ему было выдано постановление о запрете использования продукции по назначению и ее дальнейшем уничтожении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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