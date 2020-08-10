В Крыму нашли уникальный византийский медальон

фото © КФУ имени Вернадского

В Крыму нашли византийский медальон X – XII веков. Уникальность находки в ее отличной сохранности.

Как сообщили в КФУ имени Вернадского, медальон обнаружен в ходе раскопок на территории княжеского дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодоро на плато Мангуп.

Как отмечают ученые, такое ювелирное изделие единственное в своем роде благодаря отличной сохранности.

На лицевой стороне медальона изображен конный всадник. Предположительно такое украшение носили представители византийских гарнизонов или управляющие территорией княжества.

На медальоне изображен всадник. Специалисты предполагают, что это кто-то из святых или воинов, культ которых был особенно популярен на византийском пограничье. «Мы пока не готовы сказать, кто изображен, но вполне вероятно, что это Святой Георгий Победоносец или Димитрий Солунский, – отметил доцент исторического факультета Таврической академии КФУ Валерий Науменко. – Об этом мы узнаем при более детальной инспекции украшения».

В целом, в ходе археологической экспедиции Крымского федерального университета были расчищены дорога и территория возле главных ворот в городище и найдены поверхность, предшествующая времени строительства дворца, различные предметы быта византийцев и жилые массивы.

Напомним, в III веке нашей эры на крымском полуострове появились готы. Они пришли с низовий Вислы и постепенно расселились по южной части Крыма и на Керченском полуострове. Оплотом их территории стала крепость Дорос. В конце VII века крепость захватили хазары и переименовали в Мангуп-кале. Изолированное горное плато было снабжаемо питьевой водой из горных источников, и потому являлось уникальной, наполовину искусственной, а наполовину природной фортификацией.

В середине IX века в юго-западном Крыму появилась свободное от хазарского присутствия территориально-административное образование – фема Климаты ( позже носившая название фема Херсон), во главе которой стоял стратиг, назначаемый из Константинополя. Фема включала земли Крымской Готии. Основу населения фемы составляли потомки готов и свободные византийские крестьяне.

В Готию из стекалась интеллектуальная элита Византии, бегущая от преследований борцов с инакомыслящими.

С XI века по начало XIII века готы платили подать Византии, а с XII века – еще и половцам. Найденный медальон относится как раз к этому периоду.

В начале XIII века в Крыму объявились генуэзцы, и в результате договора между выходцами из Генуи и ханом Мамаем, крымские готы получили часть полуострова между Алуштой и Балаклавой, где и было образовано княжество Феодоро, просуществовавшее до конца XV века.

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