В Крыму могут принудительно ограничивать потребление электроэнергии

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Специалисты будут проверять соответствие договорной и фактической потребляемой мощности в связи с резким увеличением нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.

Так, сейчас городской округ потребляет около 63 МВт электроэнергии, тогда как неделю назад было всего 55 МВт. В последнее время резко увеличилась нагрузка на энергосистему Феодосийского городского округа, в связи с чем начали происходить аварийные отключения. Специалисты это объясняют установившейся жаркой погодой и практически постоянной работой мощных электроприборов у бытовых потребителей.

Чтобы не допустить серьезных аварийных ситуаций на сетях электроснабжения, специалисты Феодосийского РЭС в ближайшие дни проведут рейдовую работу в курортных селах и поселках городского округа для выявления соответствия договорной и фактически потребляемой мощности. При выявлении несоответствия потребление будет ограничиваться входными автоматически отключающими приборами.

Администрация города Феодосии во избежание аварийных ситуаций с длительным прекращением подачи электроэнергии обращается к жителям и гостям городского округа с просьбой не использовать кондиционеры и другие электроприборы с большой потребительской мощностью в круглосуточном режиме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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