В крымских горах спасали троих российских туристов

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Троих путешественников, потерявшихся в Бахчисарайском районе, пришлось выручать крымским спасателям, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Компания из Новороссийска, отправившаяся покорять красоты горного Крыма, заблудилась в районе села Соколиного и пещеры Данильча-Коба и вынуждена была обратиться за помощью.

Дежурный получил вызов в половине шестого вечера. К месту происшествия выехали сотрудники Бахчисарайского отряда «Крым-Спас». Потерявшуюся группу туристов удалось найти достаточно быстро благодаря тому, что у молодых людей была мобильная связь.

«Потерявшиеся были обнаружены в районе скалы Серт-Кая, после чего туристы были эвакуированы спасателями на служебном автомобиле в село Соколиное, - пояснил министр ЧС Крыма Сергей Шахов, отметив, что медицинская помощь никому из спасенных, к счастью, не требовалась.

С туристами напоследок провели профилактическую беседу по правилам безопасности в горно-лесной местности. В МЧС также отметили, что в такие ситуации достаточно часто попадают не только приезжие, но и сами крымчане. В первую очередь, по причине недостаточной подготовки или незнания местности, в которую собрались на прогулку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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