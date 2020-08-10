Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +24
море +26

Происшествия

В крымских горах спасали троих российских туристов

18:15 понедельник, 10 августа 2020
В крымских горах спасали троих российских туристов

фото © Новости Крыма

Троих путешественников, потерявшихся в Бахчисарайском районе, пришлось выручать крымским спасателям, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Компания из Новороссийска, отправившаяся покорять красоты горного Крыма, заблудилась в районе села Соколиного и пещеры Данильча-Коба и вынуждена была обратиться за помощью.

Дежурный получил вызов в половине шестого вечера. К месту происшествия выехали сотрудники Бахчисарайского отряда «Крым-Спас». Потерявшуюся группу туристов удалось найти достаточно быстро благодаря тому, что у молодых людей была мобильная связь.

«Потерявшиеся были обнаружены в районе скалы Серт-Кая, после чего туристы были эвакуированы спасателями на служебном автомобиле в село Соколиное, - пояснил министр ЧС Крыма Сергей Шахов, отметив, что медицинская помощь никому из спасенных, к счастью, не требовалась.

С туристами напоследок провели профилактическую беседу по правилам безопасности в горно-лесной местности. В МЧС также отметили, что в такие ситуации достаточно часто попадают не только приезжие, но и сами крымчане. В первую очередь, по причине недостаточной подготовки или незнания местности, в которую собрались на прогулку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Ангарском перевале в Крыму заблудился турист. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» провели поисково-спасательные работы в районе Ангарского перевала.

В Крыму женщина пострадала при падении с горы. Женщину с травмами и поврежденной ногой пришлось снимать спасателям с труднодоступного участка на горе в районе Феодосии.

Туристка сломала ногу на прогулке под Феодосией. Специалисты отряда«КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине, которая сломала ногу во время прогулки в поселке Орджоникидзе (городской округ Феодосия).

Туристов эвакуировали со скал под Форосом. Около пгт. Форос двое туристов оказались на труднопроходимом скальном участке и самостоятельно продолжить движение не смогли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Коронавирус в Крыму
Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма

Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма

Наиль Магдеев: Вернувшиеся из Крыма могут ухудшить ковид-обстановку в Челнах.

Курортный сезон
Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров

Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров

Туристы опять создали пробку на Крымском мосту. Теперь стоять приходится в обоих направлениях: на выезд и на въезд.

Водный кризис
В курортном Судаке жалуются на проблемы с водой: у некоторых нет уже неделю

В курортном Судаке жалуются на проблемы с водой: у некоторых нет уже неделю

Жители курортных поселков в окрестностях Судака жалуются на проблемы с водоснабжением: у одних из крана течет вода, не пригодная для питья, у других – просто мутная жижа, а у третьих воды нет совсем уже неделю.

Происшествия
В крымских горах спасали троих российских туристов

В крымских горах спасали троих российских туристов

Троих путешественников, потерявшихся в Бахчисарайском районе, пришлось выручать крымским спасателям, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации