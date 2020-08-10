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Происшествия

В Бахчисарайском районе несколько часов тушили горящий лес

09:52 понедельник, 10 августа 2020
Бахчисарай

По информации ГУ МЧС России по РК, вчера в 17:40 в службу спасения поступило сообщение, что в районе с. Тенистое Бахчисарайского района произошло возгорание в лесной местности.

Пожар был локализован в 22.45, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Так, центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб.

По информации ГУ МЧС России по РК, вчера в 22:45 благодаря слаженным действиям пожар локализован. Площадь пожара уточняется.

Всего к тушению пожара задействована группировка сил и средств в количестве: от РСЧС — 159 человек и 35 единиц техники, в том числе дежурные смены ПЧ 106 пгт. Почтовое, ПЧ 112 с. Красный Мак, ПЧ 125 с. Вилино, ПЧ 126 пгт. Куйбышево ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым».

Тушение пожара осложнялось сильным, порывистым ветром, который постоянно менял направление и высокой температурой воздуха.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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