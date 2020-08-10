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Коронавирус в Крыму

Ученые прогнозируют более разрушительное течение коронавируса

22:05 понедельник, 10 августа 2020
Ученые прогнозируют более разрушительное течение коронавируса

фото © pixabay.com

Эксперты прогнозируют осенью сочетание нескольких вирусов, что осложнит течение коронавируса.

Директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян полагает, что комбинация сезонных вирусов гриппа, парагриппа и SARS-CoV-2 вызовет более тяжелый ход болезни при заражении коронавирусом.

Он также отметил, что в предстоящем эпидемиологическом сезоне ожидаются новые штаммы гриппа, от которых население еще не прививалось. Иммунолог уточнил, что ученые пока не могут обосновать более точные последствия сочетания с COVID-19.

Академик Тотолян сделал вывод о том, что россияне должны быть психологически готовы к более тяжелому развитию болезни при заражении коронавирусом уже нынешней осенью.

По его словам, возможны локальные вспышки заболеваний, которые не потребуют масштабных ограничительных мер.

К тому же некоторые люди не восприимчивы к COVID-19, об этом свидетельствуют обследования медиков, которые долгое время проработали в самой опасной, «красной зоне» во время пандемии.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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