Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 15 тысяч ● В Крыму полтысячи человек продолжают болеть коронавирусом ● Пять севастопольцев заболели COVID-19 за сутки: оперативная сводка ● Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса? ● Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки
Ученые прогнозируют более разрушительное течение коронавируса
фото © pixabay.com
Эксперты прогнозируют осенью сочетание нескольких вирусов, что осложнит течение коронавируса.
Директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян полагает, что комбинация сезонных вирусов гриппа, парагриппа и SARS-CoV-2 вызовет более тяжелый ход болезни при заражении коронавирусом.
Он также отметил, что в предстоящем эпидемиологическом сезоне ожидаются новые штаммы гриппа, от которых население еще не прививалось. Иммунолог уточнил, что ученые пока не могут обосновать более точные последствия сочетания с COVID-19.
Академик Тотолян сделал вывод о том, что россияне должны быть психологически готовы к более тяжелому развитию болезни при заражении коронавирусом уже нынешней осенью.
По его словам, возможны локальные вспышки заболеваний, которые не потребуют масштабных ограничительных мер.
К тому же некоторые люди не восприимчивы к COVID-19, об этом свидетельствуют обследования медиков, которые долгое время проработали в самой опасной, «красной зоне» во время пандемии.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма. Наиль Магдеев: Вернувшиеся из Крыма могут ухудшить ковид-обстановку в Челнах.
В Крыму полтысячи человек продолжают болеть коронавирусом. Выписано с выздоровлением за весь период наблюдений 1954 человека, из них двое – за последние сутки.
Пять севастопольцев заболели COVID-19 за сутки: оперативная сводка. По состоянию на утро 10 августа в Севастополе были зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19.
Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса?. Врио губернатора региона Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе контролируют ситуацию.
Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма
Наиль Магдеев: Вернувшиеся из Крыма могут ухудшить ковид-обстановку в Челнах.
Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров
Туристы опять создали пробку на Крымском мосту. Теперь стоять приходится в обоих направлениях: на выезд и на въезд.
Ученые прогнозируют более разрушительное течение коронавируса
Эксперты прогнозируют осенью сочетание нескольких вирусов, что осложнит течение коронавируса.
Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки
Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 48 человек в Крыму за прошедшие сутки.
12 часов назад
Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса?
10 часов назад
«Убиваете нас!»: фанаты оценили новые фото Софии Ротару
16 часов назад
Отец убитой в Крыму шестилетней девочки признал вину
8 часов назад
Польша обещала помочь Украине вернуть Крым
13 часов назад
Двое отдыхающих утонуло за сутки в Крыму
12 часов назад
Правозащитники назвали «необоснованным» новое решение о работе КПВВ на границе Крым/Украина
Украинские правозащитные организации считают «необоснованным и непропорциональным» решение украинских властей о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда между Крымом и Херсонской областью.