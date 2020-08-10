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«Убиваете нас!»: фанаты оценили новые фото Софии Ротару
фото © liga.net
Артистка София Ротару опубликовала свежие фото в своем Instagram и поразила своим внешним видом поклонников.
Такому количеству положительных комментариев могут позавидовать многие российские «звезды».
Несколько дней назад Ротару отметила 73-й день рождения, после чего выложила серию фотографий со своей семьей и личные фотокарточки, одну из которых подписала «Люблю Вас». Фанаты тут же высказались по поводу внешности певицы в Сети.
«София Михайловна, убиваете нас сегодня... Спасибо Вам за фотографии! Любим Вас очень», - написала одна пользователь, добавив, что звезда выглядит на 40 лет.
Кто-то берет короткими юбками, а София Ротару – ангельским голосом. Всегда скромная, обаятельная, заряжающая зал своей энергией. Был неоднократно в Татарстане на ваших концертах. Вы словно фея, идущая по рядам .Вы королева сцены», - написал фанат под ником ilshat_sir.
Многие женщины назвали Ротару «хорошенькой» и сказали, что она является для них предметом подражания.
Вместе с тем, одна из комментаторов заметила, что так выглядеть артистке помогают пластические операции. «Столько операций когда сделаете, то и вы будете такая», – ответила одной из восхищенных поклонниц Валентина Пагаева.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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«Убиваете нас!»: фанаты оценили новые фото Софии Ротару
Артистка София Ротару опубликовала свежие фото в своем Instagram и поразила своим внешним видом поклонников.
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