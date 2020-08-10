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Происшествия

Турист в Севастополе отдал уличному музыканту обручальное кольцо

08:15 понедельник, 10 августа 2020
Севастополь

Турист в Севастополе случайно отдал уличному музыканту кольцо, предназначенное для помолвки, вместе с «пожертвованием».

Об этом сообщается в группе «Инцидент Крым» социальной сети «Вконтакте».

Мужчина разместил в социальных сетях объявление с просьбой к музыканту откликнуться и вернуть кольцо, которое он собирался подарить девушке во время предложения руки и сердца.

Музыкант откликнулся быстро но, судя по переписке выложенной в комментариях под объявлением, кольца у себя не обнаружил. Многие пользователи социальных сетей поставили под сомнение честность артиста и правдивость истории в целом.

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