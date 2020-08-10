Турист в Севастополе отдал уличному музыканту обручальное кольцо

Турист в Севастополе случайно отдал уличному музыканту кольцо, предназначенное для помолвки, вместе с «пожертвованием».

Об этом сообщается в группе «Инцидент Крым» социальной сети «Вконтакте».

Мужчина разместил в социальных сетях объявление с просьбой к музыканту откликнуться и вернуть кольцо, которое он собирался подарить девушке во время предложения руки и сердца.

Музыкант откликнулся быстро но, судя по переписке выложенной в комментариях под объявлением, кольца у себя не обнаружил. Многие пользователи социальных сетей поставили под сомнение честность артиста и правдивость истории в целом.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму минивэн слетел с дороги и врезался в дерево: три человека в больнице. В субботу, 8 августа, на крымской дороге произошло ДТП с участием минивэна, в результате которого пострадали три человека.

ДТП в Севастополе: у нового моста через балку занесло автомобиль. Водитель-«летчик» не справился с управлением и вылетел на встречку.

13-летний водитель мопеда попал в аварию в Крыму. На 17 километре Евпаторийского шоссе столкнулись мопед и автомобиль. По информации «Вести Крым» инцидент произошел вчера вечером.

Длившийся двое суток лесной пожар под Судаком удалось потушить. Лесной пожар под Судаком в селе Веселое, который начался еще 6 августа, успешно ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.