Происшествия
Турист в Севастополе отдал уличному музыканту обручальное кольцо
Турист в Севастополе случайно отдал уличному музыканту кольцо, предназначенное для помолвки, вместе с «пожертвованием».
Об этом сообщается в группе «Инцидент Крым» социальной сети «Вконтакте».
Мужчина разместил в социальных сетях объявление с просьбой к музыканту откликнуться и вернуть кольцо, которое он собирался подарить девушке во время предложения руки и сердца.
Музыкант откликнулся быстро но, судя по переписке выложенной в комментариях под объявлением, кольца у себя не обнаружил. Многие пользователи социальных сетей поставили под сомнение честность артиста и правдивость истории в целом.
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