Происшествия
Тело пропавшего в Крыму туриста выбросило на скалы
фото © Новости Крыма
В Крыму, в районе Гурзуфа, на скалы дикого пляжа выбросило тело 32-летнего мужчины, который исчез девять дней назад, пишет «КП-Крым».
Напомним, за одиночным заплывом туриста к скалам Адалары с берега наблюдали отдыхающие. Они же заметили исчезновение пловца в 1,5 км от берега и сообщили по «101».
Обследование берега в районе происшествия результатов не принесло. Водолазы исследовали дно между горой Аю-Даг и Адаларами, но никого не нашли. О пропаже также оповещстили проходящие рядом суда и прогулочные яхты.
Накануне на Южном берегу Крыма семью из четырех человек унесло на каяках в открытое море. А в начале года в Севастополе утонул каякер. Поиски исчезнувшего мужчины не дали результатов, тело более чем через месяц обнаружили в Севастопольской бухте.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
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