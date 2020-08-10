Тело пропавшего в Крыму туриста выбросило на скалы

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В Крыму, в районе Гурзуфа, на скалы дикого пляжа выбросило тело 32-летнего мужчины, который исчез девять дней назад, пишет «КП-Крым».

Напомним, за одиночным заплывом туриста к скалам Адалары с берега наблюдали отдыхающие. Они же заметили исчезновение пловца в 1,5 км от берега и сообщили по «101».

Обследование берега в районе происшествия результатов не принесло. Водолазы исследовали дно между горой Аю-Даг и Адаларами, но никого не нашли. О пропаже также оповещстили проходящие рядом суда и прогулочные яхты.

Накануне на Южном берегу Крыма семью из четырех человек унесло на каяках в открытое море. А в начале года в Севастополе утонул каякер. Поиски исчезнувшего мужчины не дали результатов, тело более чем через месяц обнаружили в Севастопольской бухте.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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