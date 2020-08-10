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Дефицит воды, который в 2020 году в Крыму сильнее всего ударил по центральным районам и столице республики, можно частично восполнить, если забирать воду из родников, которые находятся в районе Симферополя.

Об этом заявил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии геофакультета КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин, сообщает пресс-служба вуза.

По словам специалиста, в Симферополе есть 14 известных ученым родников, из которых можно получать около 33 тысяч кубометров воды в сутки, это более 12 миллионов кубометров в год – разумеется, при условии грамотного использования.

«На самих источниках необходимо будет сделать специальные гидротехнические сооружения – каптажи по сбору воды и ее подачи к потребителю. Значительную часть этой воды можно направить в Симферопольское водохранилище», - пояснил Самохин.

Ученый добавил, что правительство республики уже поручило разработать технико-экономическое обоснование этого проекта. Если идею удастся реализовать, то население в городе и пригороде будет лучше обеспечено питьевой водой.

«Включения малых источников водоснабжения с применением современных технологий водозабора и очистки, а также строительства аккумулирующих воду устройств могут служить альтернативой или дополнением к водоснабжению небольших населенных пунктов, фермерских хозяйств и рекреационных учреждений», - пояснил преподаватель КФУ.

Этот механизм можно было бы распространить и на весь полуостров: в Крыму, по данным специалистов, насчитывается более 2,5 тысячи таких источников. И лишь очень небольшой процент используется местными жителями в ряде поселков, а обустраивают их кто как может. При этом, как ранее пояснял Геннадий Самохин, работы по обустройству таких родников – едва ли не самый дешевый способ вододобычи из всех проектов, которые за последнее время предлагались учеными.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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