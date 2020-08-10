Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +28
море +26

Коронавирус в Крыму

Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма

16:39 понедельник, 10 августа 2020
Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма

фото © tatar-inform.ru

Наиль Магдеев: Вернувшиеся из Крыма могут ухудшить ковид-обстановку в Челнах.

В Набережных Челнах за минувшие выходные произошел скачок показателей по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бариев на совещании в исполкоме. По мнению мэра Челнов Наиля Магдеева, ухудшение ковид-обстановки может быть связано с возвращением отпускников с Крыма.

В настоящее время в Набережных Челнах зарегистрировано 811 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции, выздоровело 618, умерло 14 человек. Под медицинским наблюдением находятся 63 человека, из них 48 — контактных. Сняты с медицинского наблюдения 6 тыс. 452 челнинцев.

По словам Бариева, если в течение прошлой недели показатели по ковид-больным находились на среднереспубликанском уровне, то за выходные зафиксировано превышение на 1,9%.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев уверен, что это произошло за счет отпускников, вернувшихся с юга страны, а также из Крыма.

«Понятно, откуда ветер дует. Возвращенцы из Крыма, похоже, повышают напряжение в городе. Я сам ездил на День военно-морского флота России в Севастополь, где посещал подшефную воинскую часть и встретился с челнинцами, которые несут там службу. Вышел из гостиницы в маске, когда ехал на встречу с руководством Черноморского флота, так на меня окружающие смотрели, как на инопланетянина. К сожалению, не соблюдают наши сограждане масочный режим на отдыхе и другие меры игнорируют.

А я вам так скажу: с учетом всех обстоятельств, думаю, масочный режим придется соблюдать до конца года. Ковид-обстановка сейчас стабилизировалась, но вирус притаился, а не отступил. Бдительность терять никак нельзя. Тем более сейчас ожидается похолодание, а с ним и показатели по ОРЗ поползут вверх. Все должны это понимать», — заявил глава города.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пять севастопольцев заболели COVID-19 за сутки: оперативная сводка. По состоянию на утро 10 августа в Севастополе были зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19.

Закроют ли Севастополь из-за вспышки коронавируса?. Врио губернатора региона Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе контролируют ситуацию.

Новый антирекорд: в Крыму полсотни заражившихся коронавирусом за сутки. Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 48 человек в Крыму за прошедшие сутки.

Почему у россиян из «бункера» много шансов подцепить COVID осенью. Директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян считает, что те люди, которые изолировали себя на долгое время дома и ни с кем не контактируют, имеют высокие шансы заразиться коронавирусом осенью.

Коронавирус в Крыму
Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма

Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма

Наиль Магдеев: Вернувшиеся из Крыма могут ухудшить ковид-обстановку в Челнах.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров

Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров

Туристы опять создали пробку на Крымском мосту. Теперь стоять приходится в обоих направлениях: на выезд и на въезд.

Общество
В Крыму нашли уникальный византийский медальон

В Крыму нашли уникальный византийский медальон

В Крыму нашли византийский медальон X – XII веков. Уникальность находки в ее отличной сохранности.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации