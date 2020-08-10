Коронавирус в Крыму
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Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма
фото © tatar-inform.ru
Наиль Магдеев: Вернувшиеся из Крыма могут ухудшить ковид-обстановку в Челнах.
В Набережных Челнах за минувшие выходные произошел скачок показателей по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бариев на совещании в исполкоме. По мнению мэра Челнов Наиля Магдеева, ухудшение ковид-обстановки может быть связано с возвращением отпускников с Крыма.
В настоящее время в Набережных Челнах зарегистрировано 811 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции, выздоровело 618, умерло 14 человек. Под медицинским наблюдением находятся 63 человека, из них 48 — контактных. Сняты с медицинского наблюдения 6 тыс. 452 челнинцев.
По словам Бариева, если в течение прошлой недели показатели по ковид-больным находились на среднереспубликанском уровне, то за выходные зафиксировано превышение на 1,9%.
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев уверен, что это произошло за счет отпускников, вернувшихся с юга страны, а также из Крыма.
«Понятно, откуда ветер дует. Возвращенцы из Крыма, похоже, повышают напряжение в городе. Я сам ездил на День военно-морского флота России в Севастополь, где посещал подшефную воинскую часть и встретился с челнинцами, которые несут там службу. Вышел из гостиницы в маске, когда ехал на встречу с руководством Черноморского флота, так на меня окружающие смотрели, как на инопланетянина. К сожалению, не соблюдают наши сограждане масочный режим на отдыхе и другие меры игнорируют.
А я вам так скажу: с учетом всех обстоятельств, думаю, масочный режим придется соблюдать до конца года. Ковид-обстановка сейчас стабилизировалась, но вирус притаился, а не отступил. Бдительность терять никак нельзя. Тем более сейчас ожидается похолодание, а с ним и показатели по ОРЗ поползут вверх. Все должны это понимать», — заявил глава города.
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Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма
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