Пять севастопольцев заболели COVID-19 за сутки: оперативная сводка

По состоянию на утро 10 августа в Севастополе были зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19.

Все новые пациенты – жители города, сообщает пресс-служба правительства.

«Двое из заболевших – пенсионеры, трое – люди среднего возраста. Одна из пациенток заболела после поездки на отдых в пгт Мирный; еще одна контактировала с заболевшим ранее человеком; в остальных случаях источники заражения устанавливаются, идут эпидрасследования», - уточнили в правительства.

Выздоровевших пациентов за сутки не прибавилось.

Таким образом, с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 386 человек. Сейчас в стационарах находится 52 человека с этим диагнозом.

Выздоровели 312 человек, 11 пациентов с COVID-19 скончались.

Как сообщалось ранее, в Крыму на утро 10 августа зарегистрированы рекордные 48 новых пациентов с COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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