Правозащитники назвали «необоснованным» новое решение о работе КПВВ на границе Крым/Украина

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Украинские правозащитные организации считают «необоснованным и непропорциональным» решение украинских властей о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда между Крымом и Херсонской областью.

Об этом говорится в тексте заявления, опубликованном «Крымской правозащитной группой» в Facebook.

«Прекращение работы КПВВ лишило граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, доступа к образованию и медицинской помощи, приводит к разобщению семей и другим значительным негативным последствиям», – говорится в заявлении.

Правозащитники отмечают, что украинскими властями не было предоставлено ни одного публичного убедительного обоснования необходимости временного закрытия КПВВ между Крымом и Херсонской областью.

«Официальная статистика Минздрава Украины свидетельствует, что наибольшее количество активных больных (COVID-19 – КР) на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, которые не граничат с оккупированной территорией. Кроме того, правительство никак не объяснил, почему принятые меры будут более эффективными чем, например, возвращение самоизоляции граждан Украины с применением приложения «Действуй дома», – говорится в заявлении.

Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе правительства Украины Денису Шмыгалю подписали: «Крымская правозащитная группа», «ZMINA. Центр прав человека», «Донбасс SOS», «Восток SOS», «Крим SOS», «Региональный центр по правам человека», «Центр гражданского просвещения Альменда», БФ «Стабилизейшен Суппорт Сервисез», общественный холдинг «Группа влияния», «Право на защиту».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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