Власть
Польша обещала помочь Украине вернуть Крым
Варшава намерена помочь Киеву восстановить контроль над Крымом и Донбассом.
С таким обещанием выступил президент Польши Анджей Дуда во время инаугурации.
«Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины», — отметил польский лидер, комментируя желание помочь «вернуть полуостров». Кроме того, Дуда заявил, что намерен отстаивать интересы Украины в ОБСЕ: в 2022 году Польша будет председательствовать в организации.
12 июля стало известно, что действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов. Выборы в стране решили провести по почте из-за пандемии коронавируса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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