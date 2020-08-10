Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +28
море +26

Происшествия

Под Феодосией спасатели лебедкой вытащили застрявшую в иле лошадь

16:24 понедельник, 10 августа 2020
Феодосия

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь животному, которое застряло в иле возле водоема. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В адрес спасателей продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации.

Даже несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне основных функций сотрудников МЧС, они всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться.Так, например, 08.08 в 10:00 в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что в пгт. Орджоникидзе (ГО Феодосия) у водоема застряла лошадь. Необходима помощь спасателей в извлечении животного.

— Прервав патрулирование в пгт. Щебетовка, к месту происшествия направились сотрудники Феодосийского АСО «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели выяснили, что животное застряло в иле возле водоема. С помощью автомобильной лебедки спасатели вытянули застрявшую лошадь на твердую поверхность. В ходе проведенных мероприятий животное не пострадало, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отец убитой в Крыму шестилетней девочки признал вину. Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности в отношении отца шестилетней девочки, убитой в Крыму, направлено в суд. Отец ребенка признал свою вину.

На выезде из Севастополя произошла странная авария. Каким-то образом две из трех столкнувшихся машин развернуло.

Двое отдыхающих утонуло за сутки в Крыму. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 5 событий, погибло 2 человека, спасено 3 человека.

В Бахчисарайском районе несколько часов тушили горящий лес. По информации ГУ МЧС России по РК, вчера в 17:40 в службу спасения поступило сообщение, что в районе с. Тенистое Бахчисарайского района произошло возгорание в лесной местности.

Коронавирус в Крыму
Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма

Российский мэр опасается завоза в свой город коронавируса из Крыма

Наиль Магдеев: Вернувшиеся из Крыма могут ухудшить ковид-обстановку в Челнах.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров

Крым освобождается: российские туристы массово покидают полуостров

Туристы опять создали пробку на Крымском мосту. Теперь стоять приходится в обоих направлениях: на выезд и на въезд.

Общество
В Крыму нашли уникальный византийский медальон

В Крыму нашли уникальный византийский медальон

В Крыму нашли византийский медальон X – XII веков. Уникальность находки в ее отличной сохранности.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации