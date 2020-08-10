Под Феодосией спасатели лебедкой вытащили застрявшую в иле лошадь

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь животному, которое застряло в иле возле водоема. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В адрес спасателей продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации.

Даже несмотря на то, что такие спасательные операции находятся вне основных функций сотрудников МЧС, они всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться.Так, например, 08.08 в 10:00 в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что в пгт. Орджоникидзе (ГО Феодосия) у водоема застряла лошадь. Необходима помощь спасателей в извлечении животного.

— Прервав патрулирование в пгт. Щебетовка, к месту происшествия направились сотрудники Феодосийского АСО «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели выяснили, что животное застряло в иле возле водоема. С помощью автомобильной лебедки спасатели вытянули застрявшую лошадь на твердую поверхность. В ходе проведенных мероприятий животное не пострадало, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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