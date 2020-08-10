Власть
Почти 40 мешков незаконно реализуемых товаров изъяли у стихийщиков в Ялте
Деятельность 14 объектов незаконной торговли пресечена с начала августа в Ялте в результате совместных рейдов муниципальных контролеров, сотрудников полиции и представителей общественности.
Об этом сообщил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов.
«Большинство нелегальных точек выявлено в районе овощного рынка на улице Киевской, возле магазина «Черноморец» на улице Московской, а также на улице Пальмиро Тольятти напротив бывшего кинотеатра «Спартак»», – уточнил он.
По словам заместителя главы администрации, на нарушителей составлено 14 административных протоколов, а с мест размещения объектов стихийной торговли при содействии муниципального предприятия «Объединенная управляющая компания» вывезено на ответственное хранение до уплаты владельцами штрафов почти 40 мешков незаконно реализуемых товаров с объектов стихийной торговли – преимущественно сельхозпродукции, продуктов питания и текстиля.
При этом он подчеркнул, что рейды проводятся ежедневно по поручению главы администрации Ялты Ивана Имгрунта в круглосуточном режиме. «Временное – до уплаты штрафа – изъятие товара в качестве «вещей, самовольно размещенных в местах общего пользования», регламентировано постановлением администрации города «Об утверждении порядка перемещения, хранения и возврата перемещенных вещей, самовольно размещенных в местах общего пользования муниципального образования», – напомнил Шапортов.
Заместитель главы администрации также подчеркнул, что в ходе проверок муниципальные контролеры обратили внимание на крайне неудовлетворительное санитарное состояние прилегающих территорий у некоторых торговых объектов, в том числе на центральной набережной города. «На их владельцев будут наложены максимальные штрафы, и мы будем инициировать за такие нарушения расторжение договоров аренды», – заверил он.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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