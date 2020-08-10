Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе коронавирус «ударил» по пенсионерам - сводка за сутки ● Граница Крым/Украина закрыта: кого пропустят ● Число жертв COVID в Крыму достигло 17 ● В Крыму за сутки еще 32 новых заражений коронавирусом ● В Крыму ищут добровольцев, готовых работать с зараженными коронавирусом больными
Почему у россиян из «бункера» много шансов подцепить COVID осенью
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Директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян считает, что те люди, которые изолировали себя на долгое время дома и ни с кем не контактируют, имеют высокие шансы заразиться коронавирусом осенью.
«Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего «бункера» и не исключено, что переболеют», - выразил мнение «Интерфаксу» ученый.
Он также заявил, что осенний подъем заболеваемости в России неизбежен, однако и сильного роста зараженных коронавирусом медики не ждут. Арег Тотолян говорит, что такой численности инфицированных, как в апреле-июне, в стране не будет.
Хотя в нескольких десятках регионов страны уже формируется «коллективный иммунитет», после начала учебного года и завершения периода отпусков, нужно быть осторожными.
Ученый подтвердил мнения зарубежных коллег, которые ранее предполагали, что эпидемия будет продолжаться до тех пор, пока коронавирус не «подхватят» 60-70 жителей земли. Есть лишь два способа выработать иммунитет у организма – вакцинироваться или переболеть, поясняет ученый.
По данным на утро 9 августа, в России зафиксировали еще 5189 случаев заболевания. Таким образом, число выявленных инфицированных в стране превышает 887 тыс. человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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