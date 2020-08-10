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Власть

Общественные туалеты впишут в исторический центр Севастополя

16:54 понедельник, 10 августа 2020
Севастополь

Врио губернатора Развожаев пообещал решение проблемы нужников для жителей и гостей города.

Отсутствие в Севастополе работающих общественных туалетов — «проблема серьезная, особенно для центральной части, для пешеходной», констатировал врио губернатора Михаил Развожаев. Он, по его же словам, «не одно аппаратное совещание посвящал этому вопросу».

«Эту проблему будем решать, будем думать с архитекторами, как вписать в исторический центр, необходимо эту проблему обязательно решать. Это часть гостеприимной городской инфраструктуры, которая должна появиться и быть в хорошем, ухоженном состоянии», — сказал Развожаев в эфире правительственного канала «СТВ».

Врио губернатора напомнил, что в прошлом году, когда он только приехал в Севастополь, скандально известное госучреждение «Парки и скверы» планировало закупку «каких-то космических туалетов стоимостью более пяти миллионов рублей (каждый — прим.), однокомнатная квартира стоит меньше».

По словам Михаила Развожаева, сейчас дано поручение подобрать «какие-то аналоги».

«Может, это будет какой-то модуль, который не будет портить (своим внешним видом) исторический центр, может, во встроенных помещениях — как мы сделали на Большой Морской улице (около почтамта под лестницей находятся два новых современных туалета). На Матросском бульваре прекрасный туалет появился в рамках реконструкции: в лучших традициях — чисто, красиво, оборудован всем необходимым, есть для инвалидов специальная секция», — сказал Развожаев.

Он в феврале этого года потребовал от главы депгорхоза Севастополя Евгения Горлова улучшить качество обслуживания в общественных туалетах города, во многие из которых даже зайти страшно. Развожаев также поручал разобраться с размещением и качеством общественных туалетов своему заму-куратору ЖКХ Владимиру Базарову.

Общественные туалеты — постоянная проблема властей города. Правление Развожаева началось с отмены покупки «космических» нужников, шока от вони туалетов на неготовых к работе пляжах, изменить до неузнаваемости которые в феврале 2019 года обещал Базаров — но вот что получилось. Бывший губернатор Овсянников, в правительство которого также входил Базаров, тоже жаловался на туалеты — правда, не существующие, хотя в некоторые работающие даже зайти было невозможно; при нем же жители центральной части города жаловались на превращение их дворов в стихийные туалеты.

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